Компания Deep Artment совместно с Xerox объявляют о старте продаж новой модели Xerox VersaLink C8000W, рассчитанной на цветную печать по материалам. Одним из ключевых отличий нового принтера Xerox от других устройств этой серии оборудования можно считать замену традиционного чёрного тонера на белый.

Xerox VersaLink C8000W является экономичным решением для работы на рынке декоративной полиграфии CMYK+. Главным отличием данного принтера от родственной модели Xerox Versalink C8000 является замена черного тонера белым. Таким образом, в Versalink C8000W реализована цветовая формула W-С-M-Y, когда белый тонер печатается самым нижним, образуя подложку под цвета триады CMY. Несмотря на отсутствие черного тонера, небольшое количество черных элементов может быть напечатано синтезом CMY.

Такое технологическое решение позволяет пользователю производить качественную печать на прозрачных, окрашенных или тёмных материалах – белый цвет в данном случае наносится в первую очередь и выступает в качестве подложки для нанесения других цветов.

Применение такого подхода при производстве полиграфической продукции дает возможность производителю создавать необычные и эффектные отпечатки, которые резко отличаются от продукции конкурентов. Он помогает полностью реализовать все технологические возможности применения тёмных печатных материалов в цветной печати.

В частности, среди современных тенденций рекламного дизайна нередко встречается выделение белым контуром текста или логотипов, информационных блоков или различных графических элементов. Сделанные таким образом документы или рекламные материалы выглядят более стильными и профессионально исполненными, информация на них легче воспринимается, и они точно привлекут внимание целевой аудитории.

Наиболее важные преимущества и особенности Versalink C8000W:

Разрешение 2400x1200 dpi в сочетании с химически выращенным High Res EA тонером, обеспечивающие высокое качество печати,

Формат до 320x1320 мм, возможность печати баннеров,

Цветовая формула W-CMY – с белым цветом, образующим подложку под CMY,

Печать CMY по W производится за один проход, что обеспечивает безупречное сведение белой подложки и цветной надпечатки на тонированных материалах,

Высокая плотность (укрывистость) белого цвета, позволяющая получать качественную запечатку цветных материалов за один проход,

Работа с материалами плотностью до 300 г/кв.м., включая синтетические материалы (пленки),

Язык описания страниц Adobe PostScript 3,

Специально разработанный для работы с белым тонером драйвер принтера с богатыми возможностями настройки и управления,

Опциональное ПО BiancoDigitale для работы с белым цветом,

Платформа Xerox ConnectKey.

Цветной принтер VersaLink C8000W также отличает простота и удобство использования, для работы с ним не потребуются специальные навыки или профессиональная подготовка. Он был создан для множества пользователей, которые могут не обладать необходимыми знаниями в области передового графического программного обеспечения, таких как пользователи обычных офисных пакетов, художники и фотографы.