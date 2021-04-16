Apple направила письма музыкальным исполнителям, представителям лейблов и издателям, в которых заявила, что будет платить им по 1 пенни ($0,01) за прослушивание одного трека. В письме компания подчеркнула, что для неё важно поделиться данными о роялти на фоне дискуссий о том, что плата артистам от стриминговых сервисов должна быть выше.

В документе компания заявила, что 52% выручки от подписок платит правообладателям — и получает из одного доллара 48 центов. В большинстве случаев выплаты не идут прямо к исполнителю, а отправляются к правообладателю. Именно он отдает артисту сумму с вычетом комиссии, указанной в их договоре.

На Spotify исполнители получают 0,25-0,5 цента за каждое прослушивание их песен. При этом количество подписчиков сервиса, согласно последнему отчёту, составляет 155 миллионов платных и 345 миллионов бесплатных пользователей, поэтому и доля, которую компания приносит музыкальной индустрии, больше, чем у Apple. База слушателей Apple Music насчитывает 60 миллионов человек, о чём компания сообщала в июне 2019 года.

Крупные лейблы считают среднее количество месячных прослушиваний на пользователя наилучшим способом измерять экономику стримингов, а растущее число прослушиваний оценивают как повод для увеличения доходов музыкантов. По их словам, и в Apple, и в Spotify успехом считается тысяча прослушиваний в месяц.