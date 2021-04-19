Apple опубликовала новый отчет об экологическом прогрессе, в котором излагаются постоянные усилия компании по снижению воздействия на окружающую среду и борьбе с изменением климата. В этом году компания рассказала насколько эффективной для экологии оказалась идея отказаться от зарядного блока в комплекте iPhone.

К примеру, уменьшение коробок iPhone привело к тому, что грузовые поддоны теперь могут вместить до 70% больше iPhone 12, а это значительно сокращает углеродный след за счет уменьшения количества грузовых рейсов. В отчёте отмечается, что Apple сократила выбросы углекислого газа с 25,1 млн тонн в 2019 году до 22,6 млн в 2020.

Отказ от комплектной зарядки и наушников в серии iPhone 12 позволил сэкономить 861.000 тонн меди, цинка и олова. Кроме того, компании удалось снизить энергопотребление на 13.9 млн кВтч. Цифра довольно внушительная — примерно столько энергии требуется небольшому городу с населением около 100.000 человек на неделю жизни.

Также в Apple отметили, что теперь iPhone 12 и Apple Watch Series 6 содержат 99% переработанного вольфрама — это цифра от всего используемого в производстве устройств вольфрама. MacBook Air, в свою очередь, теперь содержит до 40% различных переработанных материалов. В 2020 году компания не отправила на свалку 39.000 тонн электронных отходов, вместо этого они попали в переработку и стали основой для новых устройств Apple.

Вместе с тем в отчёте было обращено внимание на недавнее объявление Apple о создании фонда "Restore Fund" на $200 миллионов, который будет инвестировать в лесохозяйственные проекты, чтобы способствовать удалению углерода из атмосферы.