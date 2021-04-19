Microsoft запустит ограниченное бета-тестирование игрового облачного сервиса xCloud для браузеров (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari) уже завтра, 20 апреля. Это позволит пользователям службы опробовать технологию потоковой передачи на новых платформах.

Запуск платформы на iOS пройдёт через браузер Safari, поскольку Apple не позволяет облачным игровым сервисам запускаться на платформе — только при условии, если каждая игра будет отдельным приложением и каждой придётся проходить модерации самой Apple.

На первом этапе количество тестировщиков будет ограничено. Microsoft рандомно разошлет приглашения пользователям. Для доступа к xCloud понадобится подписка Xbox Game Pass Ultimate. Сервис доступен в 22 странах, но не в России. Со временем Microsoft планирует расширить географию облачного сервиса.

xCloud поддерживает Bluetooth- и USB-контроллеры, поэтому можно будет играть с помощью них даже в браузере. Microsoft также отметила, что более 50 игр обладают настраиваемым сенсорным управлением. Всего же в рамках испытаний для браузеров будет доступно более 100 проектов.