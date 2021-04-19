На завтрашней презентации Apple может представить сервис подкастов по подписке
Apple может представить новую подписку на эксклюзивные подкасты 20 апреля. Об этом рассказал автор подкаста Recode Media Питер Кафка.
По словам Кафки, новая услуга выйдет под названием Podcasts+. При этом пока неясно, что конкретно Apple может предложить пользователям. На данный момент все оригинальные подкасты компании доступны бесплатно и их можно слушать в любом приложении. Однако предполагаемая платная подписка на Podcasts+, предоставит доступ к каталогу эксклюзивных шоу Apple.
Неизвестно, будет ли Podcasts+ отдельной подпиской или станет частью пакета Apple One. Есть вероятность, что компания просто включит новый сервис в подписку Apple Music, как это сделано в Spotify.
Ранее разработчики обнаружили в бете iOS 14.5 обновлённый интерфейс приложения «Подкасты» и новые функции управления библиотекой.
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