Apple может представить новую подписку на эксклюзивные подкасты 20 апреля. Об этом рассказал автор подкаста Recode Media Питер Кафка.

По словам Кафки, новая услуга выйдет под названием Podcasts+. При этом пока неясно, что конкретно Apple может предложить пользователям. На данный момент все оригинальные подкасты компании доступны бесплатно и их можно слушать в любом приложении. Однако предполагаемая платная подписка на Podcasts+, предоставит доступ к каталогу эксклюзивных шоу Apple.

Неизвестно, будет ли Podcasts+ отдельной подпиской или станет частью пакета Apple One. Есть вероятность, что компания просто включит новый сервис в подписку Apple Music, как это сделано в Spotify.

Ранее разработчики обнаружили в бете iOS 14.5 обновлённый интерфейс приложения «Подкасты» и новые функции управления библиотекой.