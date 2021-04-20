Интернет-магазин российского сотового оператора МТС случайно опубликовал, а затем удалил изображение еще неанонсированных наушников Apple. Оно фигурировало на странице с недорогим чехлом от стороннего производителя.

На сайте появился чехол uBear AirPods 2021 TouchCase в четырёх цветах: чёрном, зелёном, красном и розовом. В описании продукта изначально утверждалось, что это чехол для AirPods Pro, однако позднее его поменяли, указав AirPods 2021. Сейчас страница с товаром недоступна.

Выполненный из тонкого силикона с покрытием Soft Touch чехол предназначен для защиты кейса от механических повреждений и загрязнения. Указанная цена: 599 рублей.

Судя по всему, утечки были верны: новые AirPods 2021 получат дизайн в стиле AirPods Pro с более короткой «ножкой» и компактным корпусом, но при этом они останутся в форме «капелек». Больше никаких характеристик из описания чехла мы, конечно, не узнаем, но можно предположить, что из-за своей формы новые AirPods шумоподавление не получат.

Анонс фирменной гарнитуры может состояться уже сегодня, 20 апреля.