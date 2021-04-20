В рамках весенней презентации «Полный расцвет», Apple представила ряд новых продуктов, среди которых долгожданный трекер AirTag, новая версия Apple TV 4K (а также совершенно новый пульт), iPhone 12 и iPhone 12 mini в новом фиолетовом цвете, iMac на чипе M1 в семи цветах и с новым дизайном и iPad Pro с mini-LED дисплеем и процессором M1. Также был анонсирован редизайн Apple Podcast с платной подпиской и кредитная карта Apple Card Family, которой смогут распоряжаться все члены семьи.

Долгожданный трекер AirTag позволяет находить потерянные вещи с помощью смартфона, где бы они ни находились. Он водонепроницаемый, имеет встроенный динамик и работает по беспроводной технологии Bluetooth LE.

Устройство позволяет найти любые вещи, от наушников до автомобиля, выведя их местоположение на карту. Гаджет работает вместе с приложением «Локатор», которое установлено на гаджетах от Apple. Смартфоны Apple с чипом широкополосной связи U1, то есть, iPhone 11-й и 12-й серии, позволят искать вещи с трекером AirTag с максимальной точностью — приложение сможет привести пользователя прямо к трекеру.

AirTag работает от заменяемой батарейки типа «таблетка», заряда которой хватает на целый год. При желании пользователь может кастомизировать внешний вид устройства с помощью лазерной гравировки, нанеся на корпус любой рисунок. Также для AirTag будут доступны аксессуары — брелок с кольцом для ключей, кожаная и полиуретановая бирки.

Устройство будет стоить 2990 рублей за штуку и 9990 рублей за набор из четырёх меток. На российском сайте Apple дата старта продаж не указана, но на презентации компания говорила о 30 апреля.

Новая версия приставки Apple TV 4K построена на платформе Apple A12 Bionic и оснащена сразу несколькими новыми функциями. В комплекте с устройством идёт полностью обновлённый пульт управления.

Apple TV 4K по-прежнему работает на привычной версии операционной системы tvOS, но позиционируется как существенный апгрейд выпущенной ещё в 2017 году 4К-версии приставки. Теперь гаджет поддерживает HDR-видео с 4K-разрешением и высокой частотой обновления. Кроме того, Apple заявляет о возможности воспроизведения видео Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду по протоколу AirPlay.

Устройство получило новую функцию «Баланс цвета», которая использует датчики iPhone для более точной настройки изображения. Для этого нужно приложить смартфон к экрану, после чего начнётся автоматическая оценка с помощью датчика света.

Кроме того, был обновлен пульт управления Apple TV Remote: он получил кнопки включения и выключения телевизора, выключения звука и переработанный сенсорный тачпад с круговой панелью управления. Кнопка запуска Siri переместилась на боковую панель пульта.

Стоимость Apple TV 4K — 16.990 рублей за версию 32 ГБ и 18.990 рублей за версию 64 ГБ. Предзаказ с 30 апреля, в продаже со второй половины мая.

Неожиданностью стала презентация моделей iPhone 12 и iPhone 12 mini в новом фиолетовом цвете. Это редкий для компании шаг, призванный, очевидно, подстегнуть спрос на аппараты посреди жизненного цикла ключевого для компании продукта.

Технически новый iPhone 12 ничем не отличается от устройств, выпущенных в 2020 году. Компания уже выпускала iPhone 11 в таком цвете. iPhone 12 Pro и 12 Pro Max останутся в прежних цветах.

Предзаказ на фиолетовый iPhone 12 будет открыт 24 апреля, а в продажу смартфоны поступят с 30 апреля. Цена не изменится.

Новый iMac получил кардинально переработанный дизайн, который теперь перекликается с внешним видом актуальной линейки смартфонов iPhone 12. Также моноблок получил плоские грани, процессор Apple M1 и семь расцветок корпуса.

Благодаря тому, что чип M1 помимо центрального процессора включает в себя графический процессор и память, Apple удалось значительно уменьшить габариты новинки. Вдобавок она получила переработанную систему охлаждения, которая намного тише, чем в предыдущем поколении iMac. Толщина нового iMac составляет всего 11,5 мм.

Заявлено, что новый компьютер быстрее выходит из режима ожидания и быстрее запускает приложения, чем предыдущее поколение iMac. В приложениях для работы с фото и видео производительность выросла на 50–85%, а кроме того, на компьютере можно запускать приложения и игры с iPhone и iPad.

Новый iMac оснащен 24-дюймовым дисплеем 4,5K Retina, поддерживающим True Tone. Яркость — 500 кд/﻿м². Также в наличии новая камера с разрешением 1080p, которая работает с нейронным движком M1 для улучшения качества передаваемого видео. Вычислительные возможности процессора задействованы и при обработке голоса во время его захвата встроенными микрофонами студийного качества. Внутри iMac разместилась акустическая система, включающая сразу шесть динамиков. Гаджет также получил поддержку технологии Dolby Atmos и предлагает панорамное звучание.

На тыльной стороне расположены четыре порта: два USB Type-C и два Thunderbolt 4. Разъём для наушников переместился на боковую грань (наконец-то!). Отдельно стоит отметить новый магнитный кабель для питания компьютера, который подключается подобно зарядному устройству MagSafe в старых MacBook. Любопытно, что на адаптере питания Apple решила разместить разъём Ethernet.

Также Apple встроила в клавиатуру Magic Keyboard функцию Touch ID, кнопки «не беспокоить», «блокировка» и «эмодзи». Magic Keyboard, Magic Mouse и Magic Trackpad получили расцветки, соответствующие цвету iMac: серебристую, желтую, коралловую, красную, фиолетовую, зеленую и синюю.

Стоимость базовой версии iMac составляет 129.990 рублей за модель с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и 7-ядерным графическим процессором. Версии за 149.990 и 169.990 рублей предлагаются с обновлённой клавиатурой с сенсором Touch ID и блоком питания, куда интегрирован Ethernet-порт. Предзаказ на новинку стартует 30 апреля. В продаже гаджет появится в середине мая 2021 года.

Слухи предсказывали новому iPad Pro улучшенную версию процессора A14, однако Apple не стала мелочиться и установила в новые планшеты чип M1. Так что новые iPad Pro теперь не просто приближаются по производительности к компьютерам — они основаны на той же платформе, что и новейшие iMac, а также представленные осенью MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini.

Внешне планшеты практически не изменились. Доступны две диагонали экранов — 11 и 12,9 дюйма. Новый экран Liquid Retina XDR на 12,9-дюймовой версии обеспечивает контрастность и яркость выше, чем у предшественников благодаря технологии mini-LED. В дисплее находятся около 10 тысяч светодиодов, обеспечивающих подсветку. В 11-дюймовой версии остался дисплей Liquid Retina — такой же, как и в прошлом поколении.

Производительность выросла на 50% по сравнению с предыдущим поколением планшета, а процессор стал в 75 раз быстрее, чем в первом iPad Pro. Скорость обработки графики выросла на 40% по сравнению с предыдущей версией и в 1,5 тыс. раз по сравнению с первым iPad Pro, а память работает вдвое быстрее по сравнению с предшественником.

Модель получила новую сверхширокоугольную фронтальную камеру на 12 МП, разработанную «специально для iPad», а также функцию Central Stage («В центре внимания»). Функция позволяет распознавать и отслеживать человека в центре кадра. Если людей в кадре несколько, iPad Pro автоматически размещает их на экране оптимальным образом.

Поддержка Thunderbolt и USB 4 позволяет добиться четырёхкратного прироста скорости при подключении проводных аксессуаров — до 40 Гбит/c. Порт USB-C теперь поддерживает Ethernet-соединение до 10 Гбит/с и экосистему аксессуаров от внешних накопителей до внешний дисплеев, включая Pro Display XDR с разрешением 6К. Новинки оснащаются до 16 ГБ оперативной памяти и быстрым накопителем объёмом до 2 ТБ.

Новый iPad Pro отныне поддерживает работу с сетями пятого поколения, как и линейка iPhone 12. Для жителей США будет доступны миллиметровые волны 5G.

Для планшета будет доступна клавиатура Magic Keyboard, причём не только в чёрном, но и в белом цвете. Заявлена поддержка геймпадов Xbox Series и PlayStation DualSense.

Стоимость младшей 11-дюймовой версии нового iPad Pro — от 77.990 рублей до 190.990 рублей, старшая версия с экраном mini-LED на 12,9 дюймов стоит от 106.990 рублей до 219.990 рублей. Предзаказ стартует 30 апреля, а продажи начнутся в мае.

Apple запускает новое приложение подкастов с возможностью платной подписки, которая даст пользователям возможность прослушивания без рекламы или, например, ранний доступ к записям. Услуга станет доступна в мае для слушателей в более чем 170 странах.

По словам Тима Кука, это «самое большое изменение в Apple Podcasts с момента его выхода». Он не раскрыл цены на подписку, однако кратко рассказал об обновлении приложения. В частности, в нем были переработаны страницы эпизодов, которые упрощают прослушивание подкастов, а также их отслеживание и обмен. Кроме того, у всех подкастов появятся обложки и превью, а также каналы.

Новый инструмент создан специально для авторов подкастов. С его помощью они будут зарабатывать на подписках. В первый год Apple будет взимать с этих доходов 30% комиссии, а во второй – 15%.

Также Apple представила небольшое обновление для своей банковской карты. Apple Card Family — это общий семейный план, к которому можно подключать любого члена семьи, которому не менее 13 лет. В учётную запись можно добавить до пяти человек, поделившись с ними картой через Wallet. Пока что Apple Card работает только в США с участием банка Goldman Sachs.