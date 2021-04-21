В онлайн магазине Apple появилась возможность добавить 10-гигабитный Ethernet порт в конфигураторе при покупке Mac mini на чипе M1. Он был доступен в устройствах на базе процессоров Intel, но пропал после перехода на собственные чипы компании.

Впервые 10-гигабитная опция появилась в Mac mini в 2018 году — в основном она была нужна профессионалам с домашними и рабочими серверами. Но когда Apple представила новую версию компактного компьютера со своим собственным чипом, пропала возможность выбора более скоростных сетевых соединений, пользователям пришлось ограничиться лишь стандартным Gigabit Ethernet.

В США стоимость добавления более быстрого контроллера составляет $100 — за него просят столько же, сколько за аналогичный апгрейд Intel-версии Mac mini. В российском магазине Apple за 10-гигабитный Ethernet придётся отдать 10.000 рублей.