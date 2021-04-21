В ходе вчерашнего мероприятия Apple представила множество новых устройств, однако не упомянула о сроках выхода долгожданной финальной сборки iOS 14.5. Однако пресс-релиз по AirTag указывает на то, что iOS 14.5 будет запущена на следующей неделе.

В пресс-релизе указано, что "для использования AirTag требуется iPhone или iPod touch с iOS 14.5 или новее, либо iPad с iPadOS 14.5 или новее. Эти обновления программного обеспечения будут доступны со следующей недели". В продажу AirTag поступят 30 апреля, а значит iOS/iPadOS 14.5 выйдут не позднее следующей пятницы.

Одним из наиболее важных нововведений iOS 14.5 станут новые правила конфиденциальности Apple, в соответствии с которыми разработчики приложений для iOS должны получить явное разрешение пользователей на отслеживание активности для демонстрации персонализированной рекламы.

Кроме того, апдейт принесёт более 200 новых эмодзи, поддержку сторонних Bluetooth-меток, благодаря которым через приложение «Локатор» можно отслеживать местонахождение каких-либо физических вещей, опцию разблокировки iPhone с помощью Apple Watch, когда лицо скрыто медицинской маской и полноценную поддержку геймпадов от Xbox Series X/S и PS5.

Вместе с новой iOS на следующей неделе Apple выпустит watchOS 7.4 и macOS 11.3, поскольку эти версии операционных систем поддерживают новую службу платных подписок в фирменном приложении Apple Podcasts.