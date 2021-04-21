Вместе с множеством новинок, вчера Apple представила новую клавиатуру Magic Keyboard со сканером отпечатков пальцев TouchID. Она будет поставляться в двух версиях — базовой и расширенной, с дополнительными клавишами управления и цифровым блоком.

Ещё один вариант новой Magic Keyboard будет идти без TouchID. Он будет включён в комплект поставки самой бюджетной версии iMac 24".

Как пишет ресурс MacRumors, клавиатуры будут совместимы со всеми Mac на базе чипа M1, включая новый iMac, 13-дюймовый MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini. При этом Touch ID не будет работать на устройствах с процессором Intel, вне зависимости от модели.

Это связано с тем, что для безопасной работы требуется сопроцессор Secure Enclave, который задействован в M1. Он включает аппаратный диспетчер ключей, отделённый от основного процессора, и гарантирует целостность криптографических операций даже в случае нарушения безопасности ядра устройства.

Тоже самое касается и новых iPad Pro на M1 - клавиатура будет с ними работать, но без Touch ID.

Впрочем купить Magic Keyboard с Touch ID отдельно пока что не получится - она идёт только в комплекте с новыми iMac. Скорее всего, клавиатура поступит в продажу через некоторое время, как это было с клавиатурой цвета "серый космос", которая шла в комплекте с iMac Pro, а отдельно в продажу поступила лишь через 3 месяца.