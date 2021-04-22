Чертежи и схемы, украденные у производственного партнёра Apple, компании Quanta Computer, проливают свет на планы компании относительно грядущих MacBook Pro. Они подтверждают, что новые ноутбуки компании получат более обширный набор портов и вновь будут использовать для зарядки магнитный коннектор MagSafe.

В ранних отчётах инсайдеров, включая авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, говорилось, что новые модели MacBook Pro с процессором Apple M1 обзаведутся расширенным набором интерфейсных разъёмов. Согласно опубликованным документам, эта информация верна. В частности, на изображениях различимы порты HDMI, USB Type-C и слот для карты SD с правой стороны устройства, а также коннектор MagSafe, пара USB Type-C и стандартный аудиоджек — с левой.

Один из ноутбуков на чертеже проходит под кодовым именем «J316» — предположительно, это MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. Другой, подписанный как «J314», вероятно, обозначает MacBook Pro с диагональю 14 дюймов. Обе модели получат новые порты, поддержку MagSafe и усовершенствованные чипы Apple. Также сообщается, что новинки лишатся сенсорной панели Touch Bar, на место которой вернутся функциональные клавиши.

В чертежах также упоминаются пока нигде не замеченные модели «J374» и «J375». 9to5Mac предполагает, что это — кодовые обозначения для Mac mini, которые будут оснащены кастомным чипом M1X.

Техническая документация была похищена в результате хакерской атаки группировкой REvil на сервера Quanta Computer, которая подтвердила факт взлом и пояснила, что инцидент не повлиял на текущую работу компании. Quanta Computer является ключевым поставщиком Apple, в основном она занимается сборкой Macbook. Хакеры требуют выкуп в размере 50 миллионов долларов и угрожают ежедневно раскрывать новую информацию, пока Apple или Quanta не выплатят деньги.