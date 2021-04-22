По данным Bloomberg, грядущая версия мобильной операционной системы iOS/iPadOS 15, также известная под кодовым названием Sky, получит ряд крупных изменений и улучшений. Одним из наиболее заметных среди них станет новый главный экран для iPad.

Как пишет Bloomberg, планшеты ждет «самое существенное обновление домашнего экрана с момента выпуска первого поколения iPad в 2010 году». Apple позволит пользователям размещать виджеты в любом месте на главном экране, как в iOS 14 на iPhone. Также можно будет целиком переделать домашний экран так, чтобы он полностью состоял из виджетов.

Apple решила значительно расширить возможности работы с уведомлениями. В новом меню, доступном с экрана блокировки устройства, а также в «Центре управления» пользователю предоставят более детальный контроль за тем, как будут отображаться поступающие уведомления (например, со звуком или нет). Они будут зависеть от режима работы устройства: находится ли человек за рулём, спит, работает или включил режим «Не беспокоить».

В iOS 15 будут усилены средства контроля по соблюдению приватности. Система сообщит пользователю, если определённое приложение тайно собирает данные в фоновом режиме. Вероятно, эта функция может вызвать конфликт с работой некоторых сервисов.

Ещё обещают обновленный экран блокировки iPhone. В нём появится быстрый доступ к вышеупомянутым настройкам безопасности. Пока непонятно, будут ли другие изменения.

У iMessage появятся новые функции, которые позволят ему на полном серьёзе конкурировать с WhatsApp. По данным Bloomberg, его хотят сделать похожим на полноценную соцсеть. Однако работы в этом направлении находится на ранней стадии и конечный результат может быть представлен позже в этом году.

Ожидается, что новая iOS будет доступна на всех актуальных смартфонах Apple, начиная с выпущенных в 2016 году аппаратов серии iPhone 7. Также ОС появится на плеере iPod touch седьмого поколения. Старые iPhone 6s и iPhone SE обновления не получат.

Официально новые версии iOS и iPadOS будут представлены на конференции WWDC, которая пройдет в июне. Финальные версии выйдут осенью вместе с выходом новых iPhone.