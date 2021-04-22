Facebook внесет изменения в свои рекламные инструменты в соответствии с новой политикой конфиденциальности Apple. Эти изменения потребовались в ответ на новую функцию App Tracking Transparency (ATT), которая появится в iOS 14.5.

В социальной сети заявили, что изменения сильно ограничат возможности для выбора целевой аудитории рекламной кампании и методы измерения результатов. С выходом новой iOS на следующей неделе, рекламодатели не смогут запускать рекламу приложений на определённую аудиторию и потеряют возможность проводить исследования и A/B-тестирования с контрольной выборкой. Также им придётся создавать отдельные рекламные кампании для пользователей, обновившихся на последние версии iOS.

Компания предупреждает рекламодателей, что необходимо обновить Facebook SDK, который обеспечит поддержку API SKAdNetwork от Apple, иначе кампании не смогут увидеть пользователи iOS 14.5 и выше. По мере того, как владельцы устройств будут отказываться от отслеживания данных, размер аудитории и охват кампании могут уменьшаться, предупреждает Facebook.

Facebook также сообщила, что инвестирует в технологии повышения конфиденциальности, чтобы сократить объем данных, которые она собирает для таргетинга рекламы.