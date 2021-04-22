Facebook изменит рекламные инструменты из-за новой политики конфиденциальности Apple
Facebook внесет изменения в свои рекламные инструменты в соответствии с новой политикой конфиденциальности Apple. Эти изменения потребовались в ответ на новую функцию App Tracking Transparency (ATT), которая появится в iOS 14.5.
В социальной сети заявили, что изменения сильно ограничат возможности для выбора целевой аудитории рекламной кампании и методы измерения результатов. С выходом новой iOS на следующей неделе, рекламодатели не смогут запускать рекламу приложений на определённую аудиторию и потеряют возможность проводить исследования и A/B-тестирования с контрольной выборкой. Также им придётся создавать отдельные рекламные кампании для пользователей, обновившихся на последние версии iOS.
Компания предупреждает рекламодателей, что необходимо обновить Facebook SDK, который обеспечит поддержку API SKAdNetwork от Apple, иначе кампании не смогут увидеть пользователи iOS 14.5 и выше. По мере того, как владельцы устройств будут отказываться от отслеживания данных, размер аудитории и охват кампании могут уменьшаться, предупреждает Facebook.
Facebook также сообщила, что инвестирует в технологии повышения конфиденциальности, чтобы сократить объем данных, которые она собирает для таргетинга рекламы.Как пишет Financial Times, Apple будет расширять свой рекламный бизнес, поскольку новые правила конфиденциальности для платформы iOS, вероятно, навредят рекламе крупнейших игроков на этом рынке, таких как Facebook и Google. Apple уже давно стремится занять нишу на рынке рекламы для мобильных устройств. В 2010 году Apple приобрела компании Quattro Wireless за $275 млн и AdMob за $750 млн, специализирующиеся на мобильной рекламе. В том же году Apple запустила рекламный сервис iAd, который был закрыт в 2016 году. Новая попытка Apple занять одно из ведущих мест на рынке мобильной рекламы может оказаться более успешной.
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