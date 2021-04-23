В беседе с Fast Company, вице-президент Apple по международному маркетингу продуктов iPhone Кайанн Дранс отметила, что AirTags созданы с учетом конфиденциальности и поэтому не предназначены для слежки за детьми или домашними животными, а должны использоваться для поиска потерянных предметов.

При попытке отследить местонахождение пользователя с помощью AirTag, не принадлежащего ему, на экране смартфона «преследуемого» появится сообщение о том, что рядом с ним перемещается чужой маячок.

Если у вас Android-смартфон, то о путешествующей с вами метке вы не узнаете. Однако если AirTag не производил синхронизацию со смартфоном более трёх дней, он начнёт подавать звуковые сигналы. При этом каждая метка привязывается к определенной учетной записи и, найдя чужую метку, привязать ее к своему мобильнику не получится.

Кроме того, в Apple не рекомендуют родителям следить за своими детьми с помощью этого маячка, советуя использовать функцию геолокации на часах Apple Watch. Что касается отслеживания геолокации домашних животных, то пользователю следует учитывать, что питомец должен быть в пределах досягаемости сети Find My.

В России AirTag поступят в продажу 30 апреля. При этом пока что их функционал в России будет ограничен. Это связано с тем, что функция точечного поиска метки с детализацией направления и расстояния использует технологию беспроводной связи UWB (Ultra Wide Band), которая поддерживается чипом U1 и смартфонами Apple, начиная с iPhone 11. Но в России компания пока не может использовать UWB, поскольку не получила разрешение властей на использование необходимых для этого радиочастот.