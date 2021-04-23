Новый 12,9-дюймовый iPad Pro с процессором M1 будет несовместим с предыдущим поколением клавиатуры Magic Keyboard из-за незначительного увеличения толщины устройства, пишет ресурс iGeneration.

Ссылаясь на документ, предоставленный Apple Store, iGeneration отмечает, что новый 12,9-дюймовый iPad Pro на 0,5 мм толще своего предшественника. Тем не менее, такое, казалось бы, незначительное увеличение толщины не позволит чехлу, совмещённому с клавиатурой, закрываться должным образом. То есть, работать Magic Keyboard будет, но в качестве полноценного чехла использовать её не получится. Таким образом, в случае перехода на более новое устройство, пользователям придётся приобретать и новый чехол-клавиатуру.

На сайте Apple данной информации нет. Более того, на странице сравнения клавиатур указано, что новая Magic Keyboard подходит для третьего, четвёртого и пятого поколения iPad Pro 12,9".

При этом новый 11-дюймовый iPad Pro будет совместим с Magic Keyboard предыдущего поколения. Представив новые iPad Pro, компания Apple сразу же анонсировала совместимую клавиатуру Magic Keyboard, которая также стала доступна в белом цвете.

Новые 11- и 12,9-дюймовые iPad Pro будут доступны для заказа с 30 апреля, а их поставки начнутся во второй половине мая.