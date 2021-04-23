Ранее ходили слухи, что Apple намерена объединить Mac и iPad в одно устройство. Однако в интервью британскому изданию The Independent, вице-президент по маркетингу Грег Джосвиак и вице-президент инженерного подразделения Джон Тернус объяснили, что этого не произойдет.

В беседе с журналистами топ-менеджеры Apple заявили о том, что использование чипа M1 в iPad не является намеком на возможное объединение планшетов и компьютеров. По словам Джосвиака, цель Apple состоит не в этом. Инженеры компании стремятся создать лучшие продукты в своих нишах.

«Люди говорят, что мы объединяем их в одну категорию, что у нас есть грандиозный заговор, чтобы устранить две линейки гаджетов и сделать их одной», — говорит Грег. «На самом деле это не так. Мы очень гордимся тем фактом, что мы много работаем над созданием лучших продуктов в каждой категории».

Также Джон и Грег отметили эффективность чипа М1, в частности, скорость его работы в мощных сторонних программах от таких компаний, как Adobe и Affinity. Однако на вопрос о том, работает ли Apple над своими собственными способами задействовать все возможности M1, ответа не последовало.

Как отметил Тернус, новые модели iPad Pro, возможно, обладают избыточной мощностью, чем требуется сегодня рядовому пользователю планшета для работы. По словам Джосвиака, избыточная производительность позволяет разработчикам искать новые возможности для реализации своих творческих замыслов в приложениях. «Наши разработчики довольно быстро начинают использовать получаемые избыточные преимущества», - заявил он.

Джосвиак также отметил, что клиентам приятно осознавать, что при покупке нового продукта они получают «запас, который не будет устаревать сразу». Тернус заявил, что это объясняет, почему Apple выбрала именно чип M1 вместо прежнего чипа A-серии. «Apple всегда ставила в iPad Pro свой лучший процессор», - добавил он.

Также были затронуты подробности внедрения дисплеев mini-LED. По словам разработчиков, самой большой сложностью в проектировании стал процесс его сокращения до 12,9-дюймового форм-фактора. Главной задачей оказалась установка 10 тысяч светодиодов на подсветку для увеличения плотности максимально точным способом. Для этого компании и пришлось внедрить новую технологию LED.