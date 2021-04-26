Apple планирует инвестировать более 430 миллиардов долларов в экономику США в течение следующих пяти лет, говорится на сайте компании.

Как сообщила компания, эти деньги включают инвестиции в закупку компонентов у американских поставщиков, центры обработки данных, развитие 5G-технологий, создание контента для собственного сервиса Apple TV+ и другие проекты. Apple также планирует создать ещё 20 тысяч рабочих мест в США, в дополнение к 20 тысячам, о которых компания объявила в 2018-м.

Также свыше $1 млрд. будет потрачено на проекты в Новой Каролине. Там компания будет строить новый кампус и инженерный хаб на территории исследовательского треугольника. Благодаря этим вложениям будут созданы порядка 3 тысяч новых рабочих мест в таких направлениях, как машинное обучение, искусственный интеллект, программная инженерия и других передовых сферах.

Кроме того, Apple планирует направить более $110 млн на инфраструктурные проекты в Северной Каролине, в том числе, на развитие широкополосной связи, строительство школ, дорог и мостов.

В компании отмечают, что за последние три года ее инвестиции в США существенно превысили цель в $350 млрд, поставленную в 2018 году на пятилетний период.