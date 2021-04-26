Apple выпустила финальные версии iOS и iPadOS 14.5. Обновление включает ряд новых функций, а также официально обяжет разработчиков запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание данных для рекламы.

Как и ожидалось, в iOS 14.5 реализованы новые правила конфиденциальности для приложений, публикуемых в магазине цифрового контента App Store. Разработчики приложений больше не смогут собирать пользовательские данные для персонализированной рекламы, не получив на это явного разрешения. Стоит отметить, что новую политику Apple раскритиковали крупные компании, зарабатывающие на рекламе, такие как Facebook. Они считают, что пользователи в большинстве случаев будут отказываться от предоставления данных разработчикам, а это существенно снизит доходы от персонализированной рекламы.

В новой iOS появилась важная функция — возможность быстро разблокировать iPhone с помощью Apple Watch при ношении маски на лице. Пандемия COVID-19 практически сделала бесполезным Face ID, и, поскольку современные модели iPhone не имеют других биометрических датчиков, пользователям приходилось разблокировать свои устройства с помощью обычного пароля. Если Apple Watch находятся на запястье, разблокированы и находятся в непосредственной близости от iPhone, пользователи могут просто взглянуть на свой iPhone, и они получат тактильную обратную связь от Apple Watch, указывающую, что их iPhone разблокирован. Новая функция работает с iPhone X и новее и Apple Watch Series 3 и новее.

Голосовой помощник Siri больше не использует женский голос по умолчанию: пользователи могут выбрать из четырёх голосов. Также Siri теперь умеет объявлять о входящих вызовах через AirPods.

Линейка iPhone 12 получила поддержку 5G в режиме использования двух SIM-карт одновременно. Улучшения в режиме Smart Data Mode оптимизируют энергопотребление при подключении к сети 5G.

Появилась поддержка AirTag и сторонних Bluetooth-меток, благодаря которым через приложение «Локатор» можно отслеживать местонахождение каких-либо физических вещей. Кроме этого, обновление принесло с собой более 200 новых эмодзи, новые команды для приложения «Контакты», ряд новшеств в приложении «Подкасты», новые жесты в Apple Music и поддержку игровых контроллеров серии Xbox Series X/S и Sony PS5 DualSense.

Финальные версии iOS 14.5 и iPadOS 14.5 уже доступны пользователям. Однако стоит учитывать, что сегодня вечером скорость загрузки обновлений будет не очень высокой.