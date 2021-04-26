Представители Apple и медиахолдинга Warner Media, владеющего HBO, ведут переговоры с рядом российских кинокомпаний о создании ими оригинальных проектов для зрителей в России. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источник в одном из российских медиахолдингов.

Оба заказчика уже общались с Art Pictures и кинокомпанией «Водород». Дополнительно Apple вела переговоры с Hype Production. По всей видимости, участников переговоров гораздо больше — и Apple, и Warner Media могли общаться с 1-2-3 Production, Yellow, Black & White, кинокомпанией «Русское» и другими.

HBO Max пока еще официально не запущен в России. Контент сервиса можно легально посмотреть в сервисе Amediateka. Apple TV+ в свою очередь не может похвастаться большой аудиторией в России, по популярности сервис уступает другим игрокам в лице Ivi, Okko, «Кинопоиска» и Netflix.

По словам главы аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, для полноценной работы онлайн-кинотеатру нужна библиотека фильмов и сериалов от 10 тысяч тайтлов и непрерывный поток эксклюзивного, оригинального контента — не менее нескольких десятков наименований в год. Он отметил, что, средняя стоимость создания одного сезона сериала составляет около 500 млн рублей, а инвестиции в библиотеку неэксклюзивного контента оцениваются не менее чем в 1 млрд рублей. Результатом сотрудничества HBO Max и Apple TV+ с отечественными компаниями могут стать не менее 100 оригинальных проектов в год.

Netflix также проявляет интерес к российским студиям. Ранее сообщалось, что платформа планирует выпустить новую адаптацию «Анны Карениной», события которой будут разворачиваться в настоящем времени.