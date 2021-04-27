Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Apple на 906.299.392 рубля — более $12 миллионов — за нарушение антимонопольного законодательства, выразившемся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, сообщается на сайте ведомства.

Разбирательство в отношении Apple было инициировано по заявлению "Лаборатории Касперского". Российская компания заявила, что Apple не позволила ей разместить в App Store обновленную версию приложения Kaspersky Safe Kids, параллельно с этим запустив похожий сервис «родительского контроля» Screen Time.

По итогам расследования ФАС установила, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений для операционной системы iOS, устанавливаемой на устройства компании. В частности, по мнению ФАС, Apple совершила «последовательные действия», которые предоставили ее собственным продуктам в сфере «родительского контроля» конкурентные преимущества и одновременно ухудшили условия распространения приложений конкурентов.

Также регулятор установил, что в документации Apple содержится «неограниченное усмотрение ответчика», что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках.

ФАС выдала Apple предписание об устранении нарушения. По нему компания должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине. Также от компании требуют не допускать преимуществ для приложений собственной разработки и обеспечить для разработчиков приложений «родительского контроля» возможность попасть в App Store без потери важных функций.

В свою очередь американская корпорация сообщила, что не согласна с решением ФАС и продолжит обжаловать его в установленном порядке. Сейчас исполнение предписания антимонопольного органа приостановлено в связи с обжалованием в суде.