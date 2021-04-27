Как сообщает издание Nikkei Asia, крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC уже начал массовое производство процессоров Apple M2 на своих заводах по заказу компании из Купертино.

Первые поставки ожидаются уже в июле, а выход устройств на их базе ожидается во второй половине 2021 года. По слухам, в этом году Apple выпустит не только новые 14 и 16-дюймовые модели MacBook Pro, но также обновлённый 27-дюймовый iMac.

M2 представляет собой систему на кристалле, содержащую центральный процессор, графический процессор и оперативную память. В отличие от M1, новые микросхемы изготавливаются с применением усовершенствованной 5-нм технологии (N5P), что должно обеспечить большую производительность и энергоэффективность.

О характеристиках процессоров Apple M2 пока ничего толком не известно, упоминается лишь привычная высокая степень интеграции. Ожидается, что Apple планирует устранить некоторые ограничения M1 — например, процессор поддерживает не больше двух портов Thunderbolt и позволяет использовать лишь один внешний дисплей.

Кроме того, встроенная графика чипа M1 не совсем соответствует производительности видеокарт iMac и MacBook Pro на базе Intel. Поэтому ожидается, что чип M2 будет гораздо более эффективным. Также в сети была информация о том, что преемник Apple M1 будет поддерживать до 32 ГБ оперативной памяти.

В прошлом году году Apple заявила, что компании потребуется два года, чтобы полностью перейти с процессоров Intel на фирменные чипы.