Музыкальный сервис Apple Music добавил чарты с песнями, которые чаще всего слушают жители того или иного города. Теперь пользователи могут узнать о последних тенденциях в музыке более чем в сотне городов по всему миру, включая Москву и Санкт-Петербург.

Apple уточнила, что в отличие от стандартных чартов, которые ранжируют песни по количеству прослушивании, чарты городов предлагают топ-25 самых популярных треков — на основе стримов и дополнительных критериев. В компании также отметили, что благодаря чартам городов будут услышаны не только мировые звезды, но и местные исполнители, которые только набирают популярность.

"Этот подход позволяет определить локальные тренды в музыке, подчеркнуть местную культуру и сформировать музыкальное представление о городах", — сообщили в Apple.

Чарты городов обновляются ежедневно. Их можно найти на странице «Чарты» в Apple Music и через вкладки «Обзор» и «Поиск». Кроме того, можно попросить Siri включить самые популярные треки интересующего вас города. Чарт любого города можно добавить в медиатеку, загрузить для прослушивания в офлайн-режиме и отправить друзьям.

Также в Apple Music появились новые функции: «живые» страницы артистов с движущимися изображениями в профиле и возможность делиться любимыми строчками из песен в «Сообщениях», Facebook и Историях Instagram.