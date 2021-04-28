Экс-глава отдела разработки программного обеспечения Apple Скотт Форстолл дал показания по делу Epic против Apple, и рассказал о планах Adobe перенести Flash на iOS в годы создания мобильной операционной системы.

И хотя Стив Джобс публично заявлял, что Apple никогда не собиралась внедрять Flash в iOS, выбрав в качестве приоритетной технологии HTML5, попытка такой интеграции всё же была. Экс-сотрудник рассказал суду, что Apple действительно рассматривала вариант использования технологии Adobe Flash на iPhone, однако результат был неудовлетворительным.

«Мы не поставляли Flash. Мы пытались заставить Flash работать. Мы помогли Adobe. Нам определенно было это интересно. Опять же, я подумал, что если бы мы смогли заставить его работать, это было бы здорово. Flash был проблемой, потому что его интеграция в систему была вирусным кошмаром на Windows и даже на Mac. И когда мы запустили его на iOS, то производительность была просто ужасной и досадной, и мы не смогли достичь чего-то, что могло бы принести ценность потребителям», — заявил Форсталл.

При этом Форстолл отметил, что эта технология всегда была проблемной. Интеграция Flash на Mac также доставила немало проблем.

В начале 2021 года поддержка Adobe Flash была прекращена всеми браузерами и современными операционными системами.