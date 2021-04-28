Apple сократит производство AirPods в этом году на 25-30%. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на информированные источники.

С момента своего анонса AirPods были одной из самых быстрорастущих с точки зрения объёмов продаж категорий продуктов Apple. Однако теперь компания планирует выпустить от 75 млн до 85 млн аксессуаров вместо запланированных 110 млн.

Наиболее значительное сокращение заказов приходится на второй квартал и начало третьего квартала 2021 года, поскольку запасы на складах и в магазинах сейчас в избытке, а спрос не так велик, как ожидалось.

Компания уже несколько лет теряет долю рынка на фоне роста конкуренции со стороны Samsung, Huawei и Xiaomi. Значительно увеличилось количество брендов, предлагающих гораздо более доступные беспроводные наушники-вкладыши. Половина из 10 ведущих компаний на рынке предлагает наушники стоимостью менее 50 долларов.

Согласно данным исследовательской компании Counterpoint Research, в прошлом году Apple поставила около 72,8 млн AirPods, доминируя на рынке беспроводных наушников с долей 31%. Однако это было ниже ожиданий самой Apple — по словам источников, компания произвела от 80 млн до 90 млн наушников.

По словам источников издания, Apple рассчитывает на то, что продажи подстегнет новая модель AirPods, которую представят в этом году. О том, что компания обновит линейку беспроводных наушников в 2021 году, ранее писал Bloomberg. По словам агенства, базовая модель получит сменные силиконовые насадки, а Pro-версия — обновленный дизайн.