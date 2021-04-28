Стриминговая платформа Apple TV+ выпустила первый трейлер сериала «Физкультура» («Physical»), повествующей о героине, чью жизнь меняет аэробика. Главную роль в проекте сыграла звезда «Астрала» и «Семьи по-быстрому» Роуз Бирн.

Картина расскажет о домохозяйке из 1980-х Шейле Рубин. Она устала от рутинных будней и назойливого мужа. Её спасает гениальная идея — построить бизнес на своем увлечении аэробикой.

Шоураннером и исполнительным продюсером телепроекта стала Энни Уайзман, известная по «Отчаянным домохозяйкам». Постановкой 10-серийного сериала занялся Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех»). Помимо Роуз Бирн в сериале сыграют Рори Сковел, Дирдре Фрил, Делла Саба, Лу Тейлор Пуччи, Пол Спаркс и Эшли Ляо.

Премьера состоится 18 июня на Apple TV+.