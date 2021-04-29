Apple завершила второй финансовый квартал (январь-март 2021 года) с выручкой в размере 89,6 млрд долларов, что на 54% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании в сравнении этих же периодов выросла более чем вдвое и достигла 23,6 млрд долларов.

Смартфоны по-прежнему формируют более половины всей выручки Apple, что в абсолютном выражении составляет $47,94 млрд. Реализация iPhone принесла компании на 66% больше, чем годом ранее. Apple склонна приписывать эту заслугу популярности семейства iPhone 12 с поддержкой сетей 5G. Значительный вклад в рост выручки Apple сделали пользователи, которые переходили на iPhone 12 с устройств прошлых поколений. Лишь в первом квартале спрос и предложение на новые iPhone достигли состояния, близкого к равновесному.

Наибольший рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывают компьютеры Mac и планшеты iPad. Аналитики отмечают, что спрос на эти категории во многом связан с условиями пандемии и удалённой работы, но в обозримом будущем рынок насытится и рост замедлится.

Реализация iPad по итогам первых трех месяцев нынешнего года принесла Apple доход в размере 7,8 млрд долларов (+79%), доход Apple от продажи компьютеров Mac подскочил на 70%, до $9,1 млрд.

Выручка от продажи носимых устройств и аксессуаров принесла $7,84 млрд (+25%), сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) увеличилась на 27%, до $16,9 млрд.

На долю зарубежных продаж пришлось 67% квартальной выручки Apple. Продажи в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань) во втором финквартале взлетели на 87%, до $17,73 млрд. Выручка в Северной и Южной Америке увеличилась на 35%, до $34,3 млрд, в Европе - на 56%, до $22,26 млрд, в Японии - на 49%, до $7,74 млрд.

"Мы переживаем период уникальных инноваций во всей линейке наших продуктов, постоянно уделяя внимание тому, как мы можем помочь нашим командам и сообществам, частью которых мы являемся, с честью выйти из пандемии в будущий мир, который будет лучше дня сегодняшнего. Это находит отражение во всем, что мы делаем — от совершенно новых iMac, iPad Pro и таких инициатив, как 8 гигаватт новой чистой энергии, которую мы поможем вернуть в энергетическую цепочку, до наших инвестиций в размере 430 миллиардов долларов в экономику США в течение следующих 5 лет", — заявил Тим Кук.