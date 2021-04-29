После отчета за второй финансовый квартал 2021 года, Apple провела конференцию, в ходе которой Тим Кук отметил, что некоторые продукты компании в ближайшей перспективе столкнутся с нехваткой процессоров.

«Дефицит в первую очередь затрагивает iPad и Mac. Мы ожидаем, что будет ограничено предложение, а не спрос», — сказал Кук, отвечая на вопрос о нехватке микросхем. Он также добавил, что Apple сделает всё возможное, чтобы удовлетворить спрос.

Кук также объяснил, что «устаревшие узлы» — самая большая проблема в этой ситуации, и Apple трудно предсказать последствия, потому что «вовлечено очень много игроков».

Финансовый директор Apple Лука Маэстри подтвердил, что Apple ощутила на себе последствия глобальной нехватки чипов и ожидает снижения выручки примерно на 3–4 миллиарда долларов в третьем квартале 2021 года из-за сокращения поставок iPad и Mac.

Это полностью согласуется с недавними утечками — в начале месяца источники Nikkei Asia сообщили, что Apple отложила производство некоторых MacBook и iPad на полгода из-за нехватки компонентов.