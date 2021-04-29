По информации сетевого информатора Джона Проссера, новые iMac и iPad Pro на процессоре M1, а также обновленный Apple TV 4K с новым пультом поступят в продажу 21 мая.

Эта информация также появилась на сайте британского интернет-магазина John Lewis, который является авторизованным реселлером Apple, а также в пресс-релизе о старте предзаказов на новые устройства на британском сайте Apple.

Apple ранее анонсировала эти продукты на своем апрельской презентации, заявив только, что они начнут продаваться «во второй половине мая». Данные устройства будут доступны для предзаказа уже завтра, 30 апреля.

Как это обычно бывает, продажи в Великобритании и США стартуют одновременно, а в России, вероятно, новинки придётся подождать.