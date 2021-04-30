В базе данных Евразийской экономической комиссии появились сразу 12 новых моделей iPad и 3 модели роутеров линейки AirPort - AirPort Express, AirPort Extreme, AirPort Time Capsule.

Некоторые номера моделей iPad, указанные в документах, принадлежат новым iPad Pro с M1, которые были представлены на прошлой неделе. Например, A2459 — это 11-дюймовый iPad Pro 3-го поколения с Wi-Fi и eSIM, A2460 — та же модель, но без сотового модуля, а A2461 — 12,9-дюймовый iPad Pro с 5G.

Что касается «неизвестных» моделей, то за номерами A2568, A2569, A2589, A2604, A2377, A2378, A2567, A2588, A2602 могут скрываться разные модификации новых iPad и iPad mini. В последние несколько месяцев в сети активно обсуждается грядущий анонс этих планшетов.

Номера моделей линейки AirPort (A1392, A1521, A1470) относятся к уже вышедшим и снятым с производства устройствам. Поэтому не совсем понятно, почему они были зарегистрированы в базе ЕЭК, т.к. там обычно появляются новые или готовящиеся к поступлению в продажу товары. Будет ли это новое поколение устройств или Apple возродит производство старых моделей - неизвестно. Никакой информации о разработке или скором выходе AirPort в интернете не появлялось.