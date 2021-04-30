В будущем обновлении Windows 10 появится поддержка Bluetooth-кодека Advanced Audio Codec (AAC), который Apple использует в своих устройствах. Поддержка уже реализована в тестовой сборке, доступной по программе Windows 10 Insider.

До недавнего времени Windows 10 поддерживала два кодека при воспроизведении музыки через беспроводное подключение: далеко не самый качественный SBC и довольно редкий AptX. Ввиду этого о полноценной поддержке наушников AirPods в Windows 10 говорить не приходилось.

Появление поддержки AAC в Windows 10 откроет новые возможности для пользователей AirPods, особенно учитывая, что недавно Apple наняла разработчиков для создания следующего поколения мультимедийных приложений для Windows.

Изменения интересны не только пользователям продуктов Apple — кодек AAC поддерживают многие другие беспроводные наушники, которые до сих пор принудительно подключаются к компьютеру по SBC.

Помимо добавления поддержки AAC-кодека, в следующем обновлении Windows 10 Microsoft улучшит подключение беспроводных наушников, устранив давнюю проблему, когда аксессуар при подключении отображался в системе как два разных устройства — динамики и микрофон. Из-за этой проблемы пользователи не всегда могли использовать Bluetooth-наушники для звонков.

Изменения в работе с Bluetooth-гарнитурами будут внедрены в Windows 10 в рамках крупного обновления системы, которое станет доступно в мае 2021 года.