Еврокомиссия встала на сторону Spotify в ее споре с Apple из-за комиссий в App Store. Компании может грозить долгое судебное разбирательство и серьезный штраф, если изложенные регулятором факты найдут свое подтверждение.

Решение было принято в рамках антимонопольного расследования, начатого в 2019 году после жалобы шведской стриминговой платформы Spotify.

Суть претензий в том, что Apple установила комиссию в размере 30% на размещение стриминговых приложений в App Store, из-за чего выросли цены на подписки конкурентов Apple Music. Spotify решил перестать продавать подписки через магазин Apple и делать это на своем сайте, но Apple запретила информировать пользователей об альтернативных предложениях.

Устанавливая строгие правила в App Store, которые ставят в невыгодное положение конкурирующие сервисы потоковой передачи музыки, Apple лишает пользователей возможности выбора более дешевой потоковой передачи музыки и искажает конкуренцию, уточняет ЕК.

В Apple видят ситуацию в совершенно другом свете и назвали действия Еврокомиссии "противоположностью честной конкуренции". "Spotify стал крупнейшим музыкальным сервисом с подпиской в мире, и мы гордимся той ролью, которую сыграли в этом, — заявили в Apple. — Они хотят получить все преимущества App Store, но не считают, что должны что-либо за это платить".

Выпущенный Еврокомиссией документ в отношении Apple называется "заявление о возражении". Его публикация не означает завершения расследования — теперь обвиняемая корпорация должна представить свои ответы регулятору. "Мы хотим, чтобы Apple ответила на наши опасения, у нее будет для этого 12 недель", - заявили в ЕК.

Если Apple не предпримет никаких мер, которые смогут удовлетворить Еврокомиссию, компания из Купертино будет вынуждена выплатить до 10% от годового дохода.