Инсайдер Джон Проссер сообщил о том, что новые MacBook Air получат кардинальный редизайн в стиле нового iMac и будут предлагаться в различных вариантах цветового исполнения.

По словам Проссера, в новой модели Apple откажется от заостренной кромки корпуса. Также клавиатура станет белой, как и рамки вокруг дисплея. Изменится и клавиатура - клавиша с Touch ID станет больше, как и ряд верхних клавиш. На смену классическим темно-серому, золотистому и серебристому цветам придет яркая палитра в стиле iMac 2021 года. А ещё в нижней части вместо четырёх резиновых ножек появятся две длинные.

За производительность ноутбука будет отвечать ARM-процессор Apple M2, характеристики которого пока неизвестны. Ещё одно нововведение — USB-C будут размещены по обеим сторонам, а не на одной, как это сделано в нынешнем поколении. Их количество не изменится. Что интересно, ранее в Bloomberg сообщали, что в новый MacBook Air вернётся магнитная зарядка MagSafe, а портов USB-C станет четыре вместо двух.

Точная дата выхода нового MacBook Air пока неизвестна. Осенью должны показать обновлённые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с дисплеями mini-LED.