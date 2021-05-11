Apple объявила о выделении дополнительных $45 млн из фонда Advanced Manufacturing Fund компании Corning, которая занимается созданием сверхпрочных защитных стёкол Gorilla Glass. Ими оснащаются iPhone, iPad и Apple Watch.

Это не первые вложения Apple в компанию Corning: $200 млн было выделено в 2017 году и $250 млн — в 2019 году. Инвестиции будут направлены на расширение производственных мощностей Corning в США и стимулирование исследований и разработки в области инновационных новых технологий, обеспечивающих надёжность и длительный срок службы продукта.

Corning производит защитные стёкла для разных производителей, хотя изначально её основным клиентом была Apple. Год назад компании совместно работали над технологией Ceramic Shield линейки iPhone 12. Apple утверждала, что это покрытие «прочнее, чем стекло любого смартфона». Стекло Ceramic Shield способно сделать флагманские iPhone в 4 раза более устойчивыми к повреждениям при падениях.

Судя по сообщениям о том, что Apple планирует выпустить линейку складных iPhone к 2023 году, инвестиции могут повлиять и на разработку гибкой версии Gorilla Glass. Corning не скрывает, что уже ведёт подобные исследования. Таким образом, будущие складные iPhone могут оказаться гораздо прочнее текущих аналогов, избавившись от пластиковых элементов защиты экрана, которые, например, используются в моделях Samsung.