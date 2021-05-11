Apple TV+ опубликовала первый трейлер сериала «История Лизи» по одноименной книге Стивена Кинга. Главные роли в интригующем шоу исполнили Джулианна Мур, Дэйн ДеХаан и Клайв Оуэн.

Мини-сериал расскажет о вдове писателя, которая пытается примириться с гибелью супруга. Процесс омрачают не только чрезмерно ярые фанаты, которые хотят заполучить его наследие в свои руки, но и кое-что похуже. Речь идёт о некой сущности, которая раньше преследовала супруга, а теперь переключилась на Лизи. Для того, чтобы понять суть происходящего, ей придётся найти ответы на загадки, оставленные для неё мужем.

Режиссёром адаптации стал Пабло Ларраин, известный по фильмам «Джеки» с Натали Портман и «Эма: Танец страсти». Вместе с Джулианной Мур, Клайвом Оуэном и другими актёрами в сериале также сыграли Дэйн ДеХаан («Валериан и город тысячи планет», «Лекарство от здоровья») и Сон Кан, который сыграл Хана в серии фильмов «Форсаж».

Первая и вторая серии «Истории Лизи» выйдут 4 июня в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Всего в мини-сериал войдут восемь эпизодов.