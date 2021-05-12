Представленный в середине апреля планшет Apple засветился в базе данных Geekbench. Гаджет не только показал заметный прирост производительности по сравнению с предшественником, но и обошёл мощный ноутбук, построенный на базе процессора Intel.

В одноядерном тестировании новый iPad Pro набрал 1718 баллов, а в многоядерном — 7284 балла. Для сравнения, у 12,9-дюймового iPad Pro на базе Apple A12Z результаты теста составляют 1121 и 4656 баллов соответственно. Что касается графической производительности, iPad Pro на чипе M1 «выбивает» в бенчмарке Metal около 20.578 баллов, что на 71% больше, чем у модели предыдущего поколения с процессором A12Z.

Средние результаты многоядерных испытаний в Geekbench 5 выглядят следующим образом:

MacBook Air с M1 — 7378 баллов;

iPad Pro с M1 — 7284 баллов;

16-дюймовый MacBook Pro с Intel Core i9— 6845 баллов;

iPad Pro с Apple A12Z — 4656 баллов.

Учитывая тот факт, что M1 широко применяется в компьютерах Mac, стоит ожидать, что производительность нового iPad Pro будет приблизительно такой же. Однако на итоговый балл влияет не только модель процессора как такового — не менее важны качество оперативной памяти, охлаждения и даже адаптация ОС.

И уж совсем безнадёжно в синтетических тестах отстают от iPad Pro на M1 планшеты Android на базе топовых процессоров Kirin 9000 и Snapdragon 888. Первый набирает 1009 и 3614 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно, второй — 1106 и 3534 балла.