После обновления iOS 14.5.1, выпущенного на прошлой неделе, пользователи iPhone 11 и iPhone 12 обратили внимание на медленную работу устройства, зависания и быстрый расход батареи по сравнению с работой телефона на предыдущей прошивке.

Отмечается, что телефоны стали зависать и подтормаживать, в различных мобильных играх наблюдаются заметные просадки производительности, а при использовании определённых приложений батарея разряжается сильно быстрей. В некоторых случаях производительность iPhone 11 и iPhone 12 после установки iOS 14.5.1 оказалась даже хуже, чем у iPhone XR, выпущенного в 2018 году.

Apple оперативно отреагировала на проблему и уже готовит iOS 14.6, которая находится в стадии бета-тестирования. Официальная версия будет выпущена для всех пользователей через пару недель. В ней решат баги актуальной iOS.

При этом на данный момент Apple отключила возможность отката к iOS 14.5. Это означает, что те, кто уже обновился до iOS 14.5.1, не могут вернуться на iOS 14.5, и теперь вынуждены ждать iOS 14.6.