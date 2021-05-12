Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу России для оспаривания штрафа на $12 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений, сообщается в документах в картотеке арбитражных дел.

Как следует из опубликованного определения суда, заявление Apple поступило в суд 5 мая. Оно принято к рассмотрению, предварительные слушания по делу назначены на 21 июня. Американская компания оспаривает постановление ФАС от 27 апреля о наложении так называемого оборотного штрафа.

Тогда служба установила, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений для операционной системы iOS. В российском ведомстве посчитали, что действия Apple «привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам», то есть компания воспользовалась собственным монопольным положением.Размер штрафа превышает 12 миллионов долларов (906 миллионов рублей).

Наказание связано с жалобой «Лаборатории Касперского», поданной еще в 2019 году. Тогда разработчик назвал необоснованным отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple.

Регулятор выдал Apple предписание об устранении нарушения, согласно которому организация должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям.

В ответ на решение ФАС о наложении штрафа представители Apple заявили, что уважительно относятся к российскому регулятору, но не согласны с таким решением и намерены обжаловать его в установленном порядке.