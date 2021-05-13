Исследователь безопасности Фабиан Бройнлейн рассказал, что «Сеть Локатора» может использоваться в качестве универсального средства для передачи сообщений.

Подделав механизм, посредством которого AirTag транслирует свою геопозицию в зашифрованном виде, исследователь смог передавать пакеты произвольных данных по «Сети Локатора», то есть произвольно использовать подключение для передачи данных на любое находящееся вблизи устройство Apple с включенной функцией.

По сути, взлом имитирует трансляцию данных о местоположении с AirTag, однако вместо координат GPS можно передавать любые данные. Например, Бройнлейн передавал на iMac текстовые строки.

Исследователь считает, что Apple будет крайне сложно закрыть эту уязвимость, однако он не представляет, как её можно использовать, чтобы нанести серьёзный вред. Вряд ли клон AirTag израсходует чей-то лимит данных, поскольку размер сообщений исходящий от устройств в «Сети Локатора» исчисляется байтами.

Как отметили на 9to5Mac, пока неясно, можно ли использовать подобный способ для передачи каких-то вредоносных данных. Однако таким методом в теории можно подделать местоположение поддельной метки AirTag.

Протокол «Локатора» работает по умолчанию на всех активных iOS-устройствах с включённой функцией поиска в случае потери. Он представляет собой распределённую mesh-сеть, в которой каждое устройство Apple может передавать данные о местоположении соседнему устройству. При этом вся информация остаётся анонимной и защищена оконечным шифрованием — свои данные получает только владелец устройства.