В популярном бенчмарке Geekbench появились результаты тестирования новых iMac с процессорами Apple M1. Смена платформы положительно сказалась на производительности моноблоков. Сильнее всего рост мощности заметен в сравнении с 21,5-дюймовыми iMac.

Актуальное поколение iMac превосходит 21,5-дюйвый iMac 2019 года по скорости обработки данных в одноядерном и многоядерном тестах на 56% и 24% соответственно.

В одноядерном тесте iMac на M1 выдает 1729 баллов, а в многоядерном 7459 балла. Для сравнения, 21,5-дюймовый iMac с Intel Core i7 набрал 1109 баллов в одноядерном тесте и 6014 в многоядерном.

Впрочем, новый iMac всё же не может превзойти топовый 27-дюймовый iMac, оснащённый процессорами Intel 10-го поколения, который в одноядерном тестировании набирает 1247 очков, а в многоядерном 9002.

Сообщается, что Apple работает над более мощными фирменными однокристальными системами Apple для настольных компьютеров. В будущем компания обновит 27-дюймовый iMac новой моделью с собственной SoC.