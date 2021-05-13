Стриминговый сервис Apple TV+ приобрел права на показ фильма «Трагедия Макбет» режиссера Джоэла Коэна. Компания также участвует в софинансировании проекта вместе со студией A24.

Братья Джоэл и Итан Коэн вот уже несколько десятилетий снимают успешные киноленты. Среди них «Старикам тут не место», «Фарго», «Большой Лебовски», «Бартон Финк» и «Перекрёсток Миллера». Коэны являются одними из самых значимых сценаристов Голливуда, имеют 4 премии «Оскар». В основном они работают в тандеме, но новый проект, адаптация пьесы Шекспира «Макбет», Джоэл Коэн будет экранизировать без брата. Одну из главных ролей традиционно исполнит супруга режиссера, оскароносная актриса Фрэнсисис МакДорманд, которая в этом году получила свой уже третий «Оскар» (за фильм «Земля кочевников»).

Новая интерпретация легендарной пьесы «Макбет» Уильяма Шекспира считается одним из самых ожидаемых фильмов этого года. Это будет вольная адаптация знаменитой истории о шотландском лорде Макбете, которого три ведьмы убедили в том, что ему суждено стать королем. Заручившись поддержкой жены, Макбет выбирает зло способом достижения своих целей, за что в конечном итоге поплатится жизнью. Это история об опасности чрезмерной жажды власти и измены друзьям.

В одном из интервью МакДорманд так описала этот проект: "Я думаю, что в адаптации Джоэла очень важно то, что мы не называем ее "Макбетом". Мы называем это "Трагедией Макбета", и это ключевое отличие". Ожидается, что финальный вариант картины будет черно-белым.

Фильм выйдет в кинотеатрах, а потом в качестве эксклюзива будет доступен на Apple TV+. Премьера намечена на конец этого года.