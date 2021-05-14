Блогер и автор Youtube-канала Люк Миани заявил, что Apple может представить свои новые беспроводные наушники AirPods 3 уже 18 мая. По его информации, анонсируют новинку через пресс-релиз на официальном сайте компании — отдельного мероприятия не предвидится.

Информации о новых AirPods третьего поколения уже достаточно в интернете, есть даже «живые» фотографии наушников. У них заметно изменилась форма – «ножка» самих наушников стала короче, а верхняя часть более округлой. Кейс тоже изменился и стал более прямоугольным, но при этом остается компактным, чтобы влезать в любой карман.

Одно из вероятных нововведений — это функция активного шумоподавления, которую AirPods 3 унаследуют от более дорогих AirPods Pro.

В начале мая издание Hits Double Daily писало, что AirPods 3 представят "в ближайшие недели" вместе с новой подпиской Apple Music HiFi, которая предложит музыку в более высоком качестве, — стоить она будет тоже дороже.

Стоит отметить, что к информации Миани стоит относиться с некоторой осторожностью. Блогер пока не успел зарекомендовать себя, как надежный источник слухов об Apple. Ранее Минг-Чи Куо сообщал, что AirPods 3 выйдут в этом году, но гораздо позже — предположительно с июля по сентябрь.