Поскольку огромное количество людей продолжает работать и учиться удалённо, спрос на ноутбуки находится на рекордно высоком уровне. В минувшем квартале это привело к росту поставок на 81% в годовом выражении. Такие данные приведены в отчёте, подготовленном специалистами аналитической компании Strategy Analytics.

Согласно ему, поставки MacBook Air и MacBook Pro выросли на аж 94%, что составляет практически двукратный рост. Показатели сравниваются с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале 2020-го Apple продала и отправила реселлерам примерно 2,9 млн своих ноутбуков, а за первый квартал 2021-го — аж 5,7 млн штук.

В случае с Apple ещё одним решающим фактором увлечения отгрузок стал выход MacBook Air и MacBook Pro с процессорами Apple M1. Впрочем высокий спрос на ноутбуки не позволил купертиновцам лидером рынка.

Крупнейшим поставщиком стала Lenovo с 16,3 миллионами проданных ноутбуков и долей рынка в 23,9%. На втором месте находится компания HP, которая за год нарастила поставки с 8,1 млн штук до 15,4 млн штук, то есть на 91%. Её доля за год увеличилась с 21,3% до 22,6%.

Третье место занимает Dell. Эта компания за год нарастила поставки с 7,3 млн штук до 10,0 млн штук, то есть всего на 37%. Закономерным итогом стало уменьшение доли Dell на мировом рынке ноутбуков с 19,2% до 14,6%.

Далее следует Apple, чья доля на рынке увеличилась с 7,8% до 8,4%.

И замыкает первую пятёрку компания Acer. Она, также как и Apple, нарастила поставки на 94% — с 2,5 млн штук до 4,9. Доля компании увеличилась с 6,7% до 7,2%.