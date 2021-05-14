По данным ресурса DigiTimes, Apple намерена использовать чип сенсора Face ID значительно меньшего размера в будущих iPhone и iPad. Его размер сократится от 40% до 50%.

Сообщается, что Apple решила уменьшить размер чипа поверхностно-излучающего лазера с вертикальным резонатором (VCSEL), используемого в сканере Face ID. Этот шаг поможет Apple сократить производственные затраты, поскольку на одной пластине можно будет разместить больше кристаллов, что снизит их себестоимость.

Новый лазер поможет Apple не только уменьшить размер Face ID, но и добавить новые функции. Какие именно, не уточняется. Возможно благодаря этому также уменьшится вырез в экране будущих моделей iPhone.

В начале мая Apple вложила $410 млн компанию II-VI, которая производит VCSEL для Face ID и LiDAR. Эти деньги пойдут на расширение производства и увеличение рабочих мест.