Apple представила крупнейшее обновление Apple Music — в сервис добавят поддержку «пространственного аудио» со стандартом Dolby Atmos, а также lossless-аудио. Новые возможности добавят для всех подписчиков сервиса без дополнительной оплаты в июне 2021 года.

Оценить звучание песен в Dolby Atmos смогут владельцы всех наушников с поддержкой "пространственного аудио" на чипах H1 и W1 - AirPods, AirPods Pro и AirPods Max, а также актуальной линейки Beats. Объемный звук также будет доступен на встроенных динамиках последних iPhone, iPad и Mac. Apple Music будет постоянно добавлять новые треки Dolby Atmos и курировать специальный набор плейлистов Dolby Atmos, чтобы помочь слушателям найти музыку, которая им нравится. Кроме того, альбомы, доступные в Dolby Atmos, будут иметь значок на странице сведений, чтобы их было легче найти.

При запуске подписчики смогут наслаждаться тысячами песен в Spatial Audio от некоторых из крупнейших мировых исполнителей и музыки во всех жанрах, включая хип-хоп, кантри, латиноамериканскую музыку, поп и классику. Первоначально в формате Dolby Atmos будут доступны "несколько тысяч треков", но компания намерена постепенно перевести на новый формат весь каталог, насчитывающий 75 млн композиций.

Что же касается внедрения lossless-аудио, то для этого компания применит собственный кодек ALAC, который "сохранит каждый бит исходного аудио". Чтобы переключиться на музыку в высоком качестве пользователям потребуется зайти в настройки приложения и выбрать "разрешение" музыки в зависимости от затрат интернет-трафика и способа подключения. Так, меломаны смогут слушать треки в CD-качестве от 16 бит на 44.1 кГц до 24 бит на 48 кГц. Пользователи также смогут выбрать формат 24 бит и 192 кГц, но для этого им уже потребуется внешний USB-ЦАП.

На старте в формате losless будет доступно 20 млн треков из каталога Apple Music, а к концу года распространится на все 75 млн треков. Все нововведения станут доступны пользователям в июне, одновременно с выходом iOS 14.6 iPadOS 14.6, macOS 11.4 и tvOS 14.6.