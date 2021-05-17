Вслед за прекращением выпуска iMac Pro, Apple прекращает выпуск аксессуаров в цвете «серый космос», которые она продавала отдельно. ‌iMac‌ Pro был единственным десктопом Mac в цвете «серый космос» и Apple сделала для него подходящие по цвету "Magic"-аксессуары.

На сайте Apple написано, что Magic Mouse 2, Magic Keyboard, и Magic Trackpad цвета «серый космос» будут продаваться, «пока не закончатся». Представитель Apple подтвердил изданию The Verge, что компания больше не будет продавать эти аксессуары в цвете «серый космос», когда запасы закончатся. После этого клавиатуру, мышь и трекпад можно будет купить только серебристого цвета.

Кроме того, компания, вероятно, решила отказаться от кабеля Lightning в цвете «серый космос». Он не продаётся отдельно, Apple поставляет его только в наборе с "Magic"-аксессуарами такого же цвета и некоторыми наушниками Beats.