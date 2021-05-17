За несколько дней до официального старта продаж, один счастливый покупатель уже получил в свои руки новый 12,9-дюймовый iPad Pro с mini-LED дисплеем и процессором M1. Им оказался пользователь Reddit с ником PeterDragon50.

По его словам, он оформил покупку у ритейлера Nebraska Furniture Mart на самом старте предзаказов, и уже через некоторое время розничная сеть сообщила о готовности iPad к самовывозу, несмотря на то, что планшет ещё не поступил в продажу.

PeterDragon50 оказался весьма впечатлён новинкой. Особенно он отметил новый дисплей Liquid Retina XDR, который поражает глубоким черным цветом и в целом цвета на нём выглядят гораздо лучше, чем на планшете прошлого поколения.

По заверениям Apple, этот дисплей состоит из 10.000 миниатюрных светодиодов с 2596 независимыми зонами локального затемнения. В результате экран нового iPad Pro способен показывать настоящий чёрный цвет, так как пиксели в соответствующих областях попросту не загораются. Это похоже на то, как работают OLED-дисплеи, но такая матрица лишена недостатков технологии органических светодиодов, например, искажения цветов под углами и выгорания пикселей.

Помимо этого PeterDragon50 опубликовал ещё несколько роликов, в которых показал как новинка выглядит в паре с фирменным чехлом-клавиатурой Magic Keyboard и какую производительность планшет демонстрирует в бенчмарке Antutu.