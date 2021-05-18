Издание 9to5Mac обнаружило в файлах iOS 14.6 RC изображения новых наушников под названием Beats Studio Buds. Как и AirPods, они являются полностью беспроводными и обладают умным зарядным чехлом.

Beats Studio Buds будут более компактными, чем Powerbeats Pro, которые получили дополнительное крепление для лучшей фиксации в ухе и возможности занятия спортом. При этом они не похожи ни на какие предыдущие наушники Beats и Apple. Самым близким аналогом Beats Studio Buds видятся Galaxy Buds.

Beats Studio Buds ‘charged’ pic.twitter.com/xTqj1vo8Mq — Steve Moser (@SteveMoser) May 17, 2021

По имеющимся данным, модули-вкладыши получат довольно компактный дизайн без «ножки» и ушной дуги. Beats Studio Buds будут доступны как минимум в трёх вариантах цветового исполнения — белом, чёрном и красном. Также наушники будут иметь чип от Apple, который обеспечивает мгновенное сопряжение и работу функции вызова голосового ассистента Siri.

Кроме всего прочего, в коде бета-версии iOS 14.6 обнаружена информация о том, что Beats Studio Buds будут обладать шумоподавлением.

Дата анонса и стоимость Beats Studio Buds пока неизвестны. Однако, если учесть, что изображения наушников появились в новой тестовой сборке iOS 14.6, можно рассчитывать на скорый выход этого устройства.