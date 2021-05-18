Согласно новому отчёту Марка Гурмана из Bloomberg, Apple продолжает расширять линейку своих устройств на базе процессоров Apple Silicon. Сообщается, что компания работает над совершенно новым Mac Pro с 40-ядерным ARM-процессором, обновленными MacBook Pro и высокопроизводительным Mac mini.

Обновленный Mac Pro предстанет в корпусе меньшего размера (дизайн останется прежним), но с куда более мощной начинкой. Покупатели также смогут выбрать из двух вариаций. В первой будет установлен процессор с 20 вычислительными ядрами, 16 высокопроизводительными ядрами и четырьмя энергоэффективными ядрами. Во второй — с 40 вычислительными, 32 высокопроизводительными и восемью энергоэффективными ядрами. Чипы также будут включать 64 или 128 графических ядер.

В планах компании выпустить и обновленные MacBook Pro, которые появятся на прилавках уже этим летом. По словам Гурмана, ноутбук будет представлен в двух версиях с размером экрана 14 и 16 дюймов. Покупатели также смогут выбрать из двух новых процессоров, которые придут на смену M1. В обоих чипах будет восемь высокопроизводительных и два энергоэффективных ядра и 64 Гб памяти, отличаться они будут количеством графических ядер (16 и 32).

Дополнительно в новинках должно увеличится количество портов Thunderbolt. Также ожидается возвращение магнитной зарядки MagSafe, порта HDMI и слота для карт SD.

Что касается грядущего Mac mini, сообщается, что он получит такой же чип, как и будущие MacBook Pro. Это будет десятиядерный ARM-процессор, встроенный GPU будет содержать 16 или 32 графических ядра. Количество разъёмов Thunderbolt вырастет до четырёх. Объём оперативной памяти устройства будет достигать 64 Гбайт, в то время как актуальная модель ограничена 16 Гбайт ОЗУ.