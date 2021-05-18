Музыкальный сервис Apple Music запускает «Музыкальный базар» — свое первое радиошоу в России. Главным ведущим станет рэпер Баста, а его помощниками выступят диджей Карина Истомина и знаток хип-хопа Сэм Адегбие.

Рэпер и его постоянные соведущие будут обсуждать музыку и артистов, перспективы и тренды, новости и подводные течения индустрии, а также ставить в эфире самые интересные треки, которые их вдохновляют.

По вторникам в студию будет приходить гость, который представит одну из своих композиций и трек восходящей звезды. Каждый выпуск включает звонок по FaceTime с артистом международного масштаба или кем-то из других радиоведущих Apple Music. Все треки из шоу можно найти специальном плейлисте, который обновляется каждую неделю. Все выпуски можно будет слушать в прямом эфире или в записи в любое время. Гостями первого выпуска стали российский исполнитель Feduk и американский радиоведущий Эбро Дарден.

В интервью порталу "Афиша Daily" Баста объяснил название шоу и рассказал, кому принадлежит идея его запустить. "Apple Music предложила нам собраться втроем для того, чтобы разговаривать о музыке… Мы придумали такую формулу: все обсуждается, как на базаре. Ты приходишь покупать яблочко, а за яблочко ты узнаешь все вообще", - пояснил рэпер.

"Музыкальный базар" стал первым русскоязычным шоу Apple Music. Летом прошлого года было запущено международное радио Apple Music 1, на котором музыканты дают интервью, ставят музыку, читают новости и общаются с поклонниками. Вещание ведется из студий в четырех городах: в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Нэшвилле и Лондоне. Некоторые из шоу доступны в России в записи.