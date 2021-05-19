Инсайдер Джон Проссер в недавнем эпизоде подкаста Genius Bar поделился новыми подробностями о будущих смарт-часах Apple.

По его мнению, новая модель Apple Watch будет выполнена в том же стиле, что и новые смартфоны, планшеты и прочие устройства компании. То есть речь о плоских гранях корпуса. Скорее всего, компания решила сделать все свои устройства в едином стиле.

Проссер описывает дизайн будущих умных часов «более утончённым», по сравнению с тем, что мы видели в других продуктах Apple. Инсайдер уже получил фотографии грядущего гаджета и пообещал поделиться рендерами Apple Watch Series 7 в ближайшее время.

Другое ожидаемое нововведение в Apple Watch 7 — функция измерения уровня сахара в крови. Кроме того, новые Apple Watch впервые могут выйти в новом для линейки варианте зелёного цвета, похожего на тот, что используется в AirPods Max.

О том, что новая серия Apple Watch получит редизайн, ранее также сообщал аналитик Минг-Чи Куо. Выход Apple Watch Series 7 ожидается этой осенью.